В Минске за сутки с проезжей части изъяли 16 нетрезвых пешеходов

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки сотрудники столичной Госавтоинспекции с проезжей части изъяли 16 пешеходов, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Аварийную ситуацию на дороге, часто приводящую к ДТП, создают не только пьяные водители, но и нетрезвые пешеходы. К сожалению, инспекторы ДПС ежедневно фиксируют случаи нахождения горожан на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Подобные нарушения порой приводят к необратимым последствиям. Малейшее отступление от правил безопасного поведения на дороге может стать смертельным", - рассказали в ГАИ.

Так, только с начала года в столице по вине нетрезвых пешеходов зарегистрировано 20 ДТП, в которых 16 человек получили травмы различной степени тяжести, шестеро погибли.

В связи с этим ГАИ Минска призывает всех участников дорожного движения, увидев нетрезвого пешехода на дороге, незамедлительно сообщать об этом по телефону 102.-0-