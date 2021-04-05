В Минске за выходные задержали 18 нетрезвых водителей

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные в Минске произошло 76 ДТП с материальным ущербом, в трех происшествиях три человека получили травмы. За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения задержаны 18 водителей, 73 оштрафованы за превышение скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ГАИ пресекли 46 фактов управления транспортом бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержан 121 водитель.

340 пешеходов нарушили правила дорожного движения, 20 при этом были пьяны.

ГАИ Минска обращает внимание на то, что с 2 по 9 апреля в городе проходит республиканская профилактическая акция "Берегите детей!" по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.-0-