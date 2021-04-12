В Минске за выходные задержаны 13 нетрезвых водителей

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске произошло 83 ДТП, один человек погиб. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 13 водителей, 136 оштрафовано за превышение скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ГАИ пресекли 44 факта управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержано 99 водителей. Правила дорожного движения нарушили 317 пешеходов, 19 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения.

ГАИ Минска обращает внимание, что с 10 по 19 апреля в городе проходит республиканская профилактическая акция "Трезвый водитель", направленная на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения.-0-