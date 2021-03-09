В Минске задержали закладчиков психотропов

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Партизанского РУВД Минска задержали с поличным молодых людей, которые занимались распространением наркотиков на территории столицы и Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По оперативной информации, двое студентов столичных учреждений образования около месяца работали закладчиками в интернет-магазине по продаже наркотиков. Забирая крупные партии запрещенных веществ, парни размещали в тайниках расфасованные свертки с психотропами.

При себе у 18-летнего минчанина оперативники обнаружили 40 свертков, в каждом из которых находился полимерный пакетик с белым порошкообразным веществом. У второго сбытчика при себе было обнаружено 30 свертков, в каждом из которых находился пакетик с порошкообразным веществом голубого цвета.

Изъятые вещества были переданы для проведения химической экспертизы в ГКСЭ. Как установили эксперты, внутри пакетиков оказалось особо опасное психотропное вещество альфа-PVP общей массой более 70 граммов.

Материалы проверки переданы в Минский РОСК Республики Беларусь, где действиям молодых людей дана правовая оценка.-0-