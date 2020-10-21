В Минске задержан мужчина, разбивший стекло в машине ОМОН

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан мужчина, который разбил стекло в машине ОМОН и бросил коробку в милиционера. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Инцидент произошел днем 11 октября на ул.Притыцкого в Минске. Во время задержания активного участника несанкционированного массового мероприятия группа агрессивно настроенных людей попыталась воспрепятствовать этому. В частности, один из мужчин разбил деревянным ящиком стекло в задней двери служебного автомобиля, а затем бросил в сотрудника ОМОН картонную коробку с мусором", - рассказали в МВД.

Выяснилось, что к этому причастен 38-летний житель Минской области. За час до событий он же стоял в сцепке недалеко от стелы "Минск - город-герой", где также оказывал активное сопротивление милиционеру.

Мужчина задержан и водворен в ИВС. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовные дела за участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Ранее подозреваемый привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Сотрудники столичной милиции продолжают устанавливать лиц, причастных к противоправным деяниям во время проведения несанкционированных массовых мероприятий.-0-