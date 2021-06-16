В Минске задержаны двое подростков с мефедроном

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный наркоконтроль задержал девятиклассниц, которые в Минске делали закладки с психотропами. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"У 16-летних девушек было обнаружено в общей сложности 20 свертков с особо опасным психотропным веществом весом 23 г", - рассказали в ГУВД. По оперативной информации, школьницы работали на виртуальный наркомаркет около двух месяцев. С их слов, таким способом они решили заработать.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.-0-