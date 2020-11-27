В Минске задержаны студенты-закладчики и художник, хранивший более 1 кг марихуаны

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из районных подразделений задержали двух студентов и мужчину, причастных к незаконному обороту наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители вышли на след 18-летних студентов, которые три месяца назад устроились в интернет-магазин по продаже наркотиков. С целью подработки жители Минского района приобретали крупные партии запрещенных веществ, фасовали их на мелкие дозы и посредством закладок распространяли на территории столицы. Студенты задержаны в момент, когда прятали закладки. При себе и по месту жительства молодых людей сотрудники милиции обнаружили 75 г гашиша, 10 г марихуаны, электронные весы и фасовочные пакеты. Известно, что ранее в поле зрения правоохранителей молодые люди не попадали.

Кроме того, оперативники Заводского РУВД Минска изъяли у 62-летнего художника более 1100 г марихуаны. Минчанин пояснил, что летом, недалеко от дачного участка в Глубокском районе, обнаружил кусты дикорастущей конопли. Мужчина высушил растения и поместил в трехлитровые банки. С его слов, он привозил марихуану в столицу и для творческого вдохновения самостоятельно ее употреблял.

Известно, что мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский и Заводской (Минска) РОСК, где действиям мужчин дана правовая оценка.-0-