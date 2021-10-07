В Минске заключен под стражу водитель, сбивший на территории предприятия женщину

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске заключен под стражу водитель, который в состоянии алкогольного опьянения сбил женщину. ДТП произошло днем 30 сентября на территории одного из предприятий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по городу Минску Екатерину Гарлинскую.

По данным следствия, 29-летний водитель, управляя автомобилем Lada Largus, ехал задним ходом по внутренней территории одного из предприятий столицы и совершил наезд на женщину. В результате ДТП 38-летней женщине причинены многочисленные травмы, с которыми она доставлена в учреждение здравоохранения Минска.

Установлено, что в момент происшествия водитель Lada находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе - 0,56 промилле.

Следователь с участием эксперта ГКСЭ и сотрудников ГАИ осмотрел место происшествия. Назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Граждан, которые знают что-либо об этом происшествии, следователи просят обратиться в УСК по Минску по адресу: Минск, ул.Первомайская, 7 или по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

Как отметила Екатерина Гарлинская, столичные следователи в пределах компетенции инициируют применение к лицам, позволившим себе управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, применение меры пресечения в виде заключения под стражу. "Эта позиция поддержана прокуратурой города Минска и будет выдержана впредь", - добавила она.-0-