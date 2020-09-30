В Минске завершено расследование дела о хищении денег с помощью мобильного телефона

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первомайский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о хищении денежных средств путем использования компьютерной техники, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Согласно материалам уголовного дела, с января по май текущего года 19-летний молодой человек в различных социальных сетях размещал объявления о вечеринках и приглашал всех желающих посетить их со своим спиртным. Когда гости находились в состоянии алкогольного опьянения, хозяин вечеринки пользовался бесконтрольными на тот момент мобильными телефонами. Получив доступ к смартфону или сим-карте, он с помощью специализированного приложения и ранее созданных виртуальных карт переводил денежные средства, полученные у оператора связи в качестве займа, на различные банковские карты. Сумма займа составляла Вr100.

В некоторых случаях обвиняемый просил у своих знакомых воспользоваться их мобильными телефонами. Он говорил, что ему необходимо обналичить денежные средства с виртуального счета букмекерской конторы, но вывести их можно только по Br100 через сим-карты одного из сотовых операторов страны. Также установлено, что молодой человек просил своих друзей приводить знакомых, чтобы воспользоваться их помощью в переводе денег, обещая при этом вознаграждение в Br10-15. Когда список приятелей был исчерпан, стал знакомиться с людьми в торговых центрах и кафе. Незнакомым людям он также предлагал небольшой заработок в обмен на пользование мобильным устройством.

Потерпевшие обращались в милицию лишь спустя месяц, когда на их мобильные телефоны приходили смс-оповещения об оплате взятого ранее займа. Сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого. Во время допроса молодой человек пояснил, что полученные незаконным способом денежные средства он тратил на развлечения. По завершении расследования установлено, что от его действий пострадали 43 гражданина, противоправным способом ему удалось завладеть денежными средствами на сумму более Br6 тыс. Возраст потерпевших варьировался от 11 до 30 лет.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) и ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-