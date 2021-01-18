В Минске завершено расследование дела о нарушении общественного порядка в сентябре

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Октябрьским (Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, днем 6 сентября 2020 года 39-летний минчанин принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии в центральной части Минска. Вместе с неустановленными лицами обвиняемый нарушал общественное спокойствие. Находясь в первых рядах массового мероприятия на участке проспекта Независимости в Минске, он возглавил уличное шествие, выйдя одним из первых на проезжую часть. Указанными действиями пути транспортных коммуникаций были заблокированы, а работа общественного транспорта нарушена", - рассказали в СК.

Следователями допрошены обвиняемый и свидетели. К материалам уголовного дела приобщены фото- и видеоматериалы, размещенные в интернете. Также в ходе изучения содержимого мобильного телефона минчанина обнаружены сообщения, направленные администраторам радикальных Telegram-каналов посредством чат-бота. Мужчина информировал их об обстановке в столице, в том числе о передвижении спецтехники и выставлении ограждений.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, и активное участие в таких действиях) УК.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Правоохранителями проводятся следственные действия, направленные на установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности. -0-