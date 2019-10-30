В Минске женщина ударила несколько раз топором по фасаду Свято-Духова кафедрального собора

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске женщина нанесла несколько ударов топором по фасаду Свято-Духова кафедрального собора. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел сегодня около 17.00. 50-летняя женщина подошла к Свято-Духову кафедральному собору, достала топор и нанесла им несколько ударов по фасаду здания. Очевидцы сообщили правоохранителям об увиденном. В это время находившийся поблизости мужчина сумел перехватить топор и удерживал женщину до прибытия к храму ближайшего наряда патрульно-постовой службы милиции Центрального РУВД.

В настоящее время она доставлена в медицинское учреждение для обследования. О себе женщина сообщила, что нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Действиям женщины будет дана правовая оценка. Мотивы поступка устанавливаются.-0-