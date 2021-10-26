В Минске зять похитил у родителей супруги $6,1 тыс. и проиграл в казино

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26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зять похищал у родителей супруги деньги и ходил в казино, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию за помощью обратилась семейная пара. По месту жительства супругов при неизвестных обстоятельствах были похищены денежные средства на сумму $6,1 тыс.
Оперативники уголовного розыска Московского РУВД выяснили, что к преступлению причастен 24-летний зять заявителей. Молодой человек на протяжении полугода выносил из квартиры родственников деньги, которые проигрывал в казино.
Задержанный работает поваром в объекте общественного питания, ранее был судим за незаконный оборот наркотиков.
Следователи дали правовую оценку и возбудили в отношении минчанина уголовное дело за кражу в крупном размере.-0-