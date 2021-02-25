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Происшествия
25 февраля 2021, 13:09

В Минской области с начала года под колесами авто 15 человек погибли, 74 травмированы

Фото из архива
Фото из архива

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года на автодорогах Минской области произошло 72 ДТП, в которых 15 человек погибли и 74 получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Основными причинами ДТП по-прежнему являются нарушения правил пешеходами, превышение или неправильный выбор водителями скорости движения, управление транспортом в состоянии опьянения, нарушение правил обгона и проезда пешеходных переходов, - рассказали в ГАИ. - Анализ аварийности показал, что самыми тяжелыми последствиями характеризуются лобовые столкновения, на долю которых приходится основная часть погибших в авариях людей. Данные происшествия имели место из-за неправильной оценки водителями сложившейся дорожной обстановки или неправильных действий при возникновении опасной ситуации. В снегопад, туман, при скользком покрытии и высокой интенсивности движения, особенно в предвыходные и выходные дни, любая ошибка, будь то нарушение правил обгона или скоростного режима, неминуемо приводила к беде".

В целях профилактики происшествий, участники которых оставляют место ДТП, 26 февраля Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Оставляешь место ДТП - совершаешь преступление".

Как показала практика, случаи оставления водителями мест ДТП и неоказание помощи пострадавшим не единичны. И одним из основных направлений служебной деятельности Госавтоинспекции является раскрытие таких дорожно-транспортных происшествий и их профилактика. С начала года на территории Минской области уже зарегистрировано одно ДТП, с места которого водитель скрылся.

22 января в 21.10 в деревне Новоселки Борисовского района вблизи остановочного пункта водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем "Шкода", совершил наезд на лежащего на проезжей части местного жителя 1959 года рождения. В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель с места аварии скрылся. В связи с этим в пяти районах Минской области вводился план "Перехват". Местонахождение водителя было установлено. По указанному факту в рамках уголовного законодательства проводится проверка.

По данным статистики, более 70% аварий с участием пешехоов происходит по их собственной вине. Как правило, подобные происшествия случаются в темное время суток на неосвещенных участках дорог.

Практика показывает, что водитель, находясь в состоянии аффекта после совершения дорожно-транспортного происшествия, убежден, что только он один виновен и наказание неминуемо. В большинстве случаев это убеждение ошибочно. Испугавшись, водитель забывает о человеке, которому необходима помощь, и уезжает с места происшествия, тем самым лишив себя возможности оправдать свои действия.

"В каждом конкретном случае сотрудники милиции проводят доскональное расследование происшествия, и выводы в большинстве случаев говорят о том, что виновником происшествия является пешеход, а не водитель. Водители не в ответе за эти происшествия, но только при одном условии - если они остались на месте аварии, оказали помощь пострадавшему, вызвали скорую и ГАИ. Если же они уехали с места происшествия, то наряду с ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть либо причинение тяжкого телесного повреждения, влекущее наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до пяти лет) УК может наступить ответственность в соответствии со ст.159 (оставление в опасности, влечет наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет) УК.

Еще один вид дорожно-транспортных происшествий, в которых водители зачастую оставляют место происшествия, - это так называемые неучетные ДТП, то есть без пострадавших, где причинен только материальный ущерб. Данные аварии кардинально отличаются от происшествий с пострадавшими и, как правило, происходят в местах массового скопления транспортных средств - на автостоянках рынков, торговых центров либо у жилых домов. Согласно КоАП, водитель, оставивший место совершенного дорожно-транспортного происшествия, будет привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.18.17, а за этим следует штраф в размере от 5 до 25 базовых величин (1 БВ - Br29) или лишение права управления транспортными средствами до двух лет. Если пешеход стал причиной аварии и оставил место происшествия, то ему грозит штраф от 5 до 20 базовых величин.

ГАИ Минской области напоминает, что в выходные дни совершается наибольшее количество аварий по сравнению с остальными днями недели. Особо тяжелыми последствиями характеризуются ДТП, связанные с нарушением правил обгона, а неблагоприятные погодные условия накладывают свой негативный отпечаток на дорожную обстановку. Госавтоинспекция просит водителей не совершать необдуманных маневров, не спешить, соблюдать правила дорожного движения и помнить, что даже незначительная ошибка за рулем может привести к трагедии.-0-

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