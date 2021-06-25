В Минской области за незаконную вырубку леса задержана организованная преступная группа

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преступную схему выявили оперативники минского облуправления ГУБОПиК. Установлены 12 человек, причастных к эпизодам в Смолевичском, Борисовском, Березинском и Логойском районах. Предварительный ущерб составляет не менее Br50 тыс. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, передает БЕЛТА.

Организатором хищения леса оказался 55-летний борисовчанин - так называемый уголовный авторитет. Его и еще шестерых подельников задержали с поличным в начале мая во время вырубки деревьев под Смолевичами. В последующем оперативники вышли еще на пятерых членов группы.

По информации ГУБОПиК, задержанным удавалось совершать злодеяния по разработанному главарем плану не один год. Мужчина рассказывал о нем участникам за несколько часов до выезда и лично контролировал исполнение. У каждого была своя роль: бригадир, наблюдатель, вальщик, грузчик, водитель, экспедитор. Фигуранты тщательно конспирировались: меняли автомобили для перевозки древесины, пользовались радиостанциями, выставляли посты наблюдения.

"Днем на место выбывали "разведчики", которые помечали места вырубки, вечером - вальщики. Транспорт загружали деревьями малыми партиями (по 12-14 куб.м), чтобы в случае задержания избежать уголовной ответственности. После отправки машины несколько человек оставались в лесу. Если обстановка была благоприятной, автомобиль возвращался. За ночь могли совершить до пяти ходок. Товар сбывался частным пилорамам по ценам ниже рыночных", - рассказали в МВД.

Как отмечается, организатор периодически вовлекал в преступную деятельность несовершеннолетних и лиц, ведущих асоциальный образ жизни, которые работали за гроши. В некоторых эпизодах участвовали и представители лесной отрасли.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконную рубку древесно-кустарниковой растительности, совершенную в особо крупном размере. Фигуранты проживают в Борисове и Жодино, им от 16 до 55 лет. Некоторые неоднократно судимы за различные преступления, в том числе тяжкие.

В ГУБОПиК отметили, что в последнее время участились хищения леса. Сейчас ведется работа по установлению аналогичных фактов и причастных к ним лиц, в том числе и в других регионах страны.-0-