В Минской области за три дня задержаны 43 нетрезвых водителя

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за три дня профилактической акции "Трезвый водитель", с 10 по 12 сентября, задержаны 43 нетрезвых водителя, 7 из которых - по сообщениям граждан. Пресечено 98 фактов управления транспортом бесправниками. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Свыше 500 пешеходов привлекли к административной ответственности, практически каждый третий из них был нетрезв. 145 пешеходов не были обозначены световозвращающими элементам.

"За минувшую пятницу и выходные дни в результате 7 дорожно-транспортных происшествий 4 человека погибли и 7 травмированы. Большинство автоаварий зарегистрировано с участием пешеходов, таких аварий 5. ДТП были отмечены в темное время суток, и ни один из пешеходов не был обозначен световозвращающими элементами", - добавили в ГАИ.-0-