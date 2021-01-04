В Минской области за трое суток под колесами авто погибли 3 человека, 5 травмированы

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие трое суток на территории Минской области произошло 5 ДТП, в результате которых 3 человека погибли, 5 получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"За трое суток нового года стражами дорог Минской области выявлено свыше 1,5 тыс. правонарушений со стороны участников дорожного движения. В большинстве случаев с нарушителями велась профилактическая работа. Вместе с тем сотрудниками ГАИ выявлено 49 нетрезвых водителей, 114 водителей управляли транспортными средствами, не имея на это права, причем из которых 25 фактов повторно", - рассказали в ГАИ.

Также отличились своей безответственностью и пешеходы. Всего выявлено 255 нарушений со стороны пешеходов, 120 из которых находились в состоянии опьянения и были изъяты с проезжей части, 160 человек не обозначили себя в темное время суток световозвращающими элементами, тем самым подвергая опасности как себя, так и других участников дорожного движения. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Так, 1 января в 19.30 в Слуцке вблизи кафе "Слуцкий Пачастунак" водитель 1999 года рождения, двигаясь на автомобиле "Опель Астра" в направлении ул. Ленина, совершил наезд на двух пешеходов. Они переходили проезжую часть дороги в неустановленном месте и не были обозначены световозвращающими элементами. В результате ДТП пешеходы 59 и 55 лет с травмами были доставлены в учреждение здравоохранения, где на следующие сутки скончались. Обстоятельства случившегося выясняются. По факту ДТП проводится проверка.

3 января около 19.20 в Слуцке 56-летний водитель, двигаясь на автомобиле Lada Xray по ул. Ленина, совершил наезд на 61-летнего местного жителя, который вышел на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП мужчина с телесными повреждениями и в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован в больницу, где через несколько часов скончался. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.

В эти же сутки около 9.30 на автодороге Боровляны - Дубовляны - Королев Стан в деревне Скураты Минского района 37-летняя минчанка, двигаясь на автомобиле Lada Xray в направлении агрогородка Лесной, не справилась с управлением транспортного средства, в результате чего съехала в левый по ходу движения кювет. К счастью, водитель серьезно не пострадала, так как была пристегнута ремнем безопасности.

"Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо видите на проезжей части нетрезвых пешеходов, велосипедистов - сообщите в дежурную часть ГАИ по телефонам 229-04-44 или 102 (звонок бесплатный)", - отметили в ГАИ.-0-