В Минской области за выходные в ДТП травмированы четыре человека

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за минувшие выходные дни в результате четырех дорожно-транспортных происшествий четыре человека травмированы. Два ДТП зарегистрировано с участием несовершеннолетних, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Отмечено 81 ДТП без пострадавших, где автомашины получили механические повреждения.

Задержаны 35 нетрезвых водителей, шесть из которых - по сообщениям граждан. Пресечено 62 факта управления транспортом бесправниками. 117 пешеходов изъяты с проезжей части, 32 были пьяны. Каждый третий пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.

29 мая около 15.30 вблизи деревни Боровцы Минского района 41-летний минчанин, управляя автомобилем "Рено Логан", сбил 13-летнего велосипедиста, который выехал с прилегающей улицы. Мальчик с травмами госпитализирован. Проводится проверка.

30 мая в Пуховичском районе зарегистрировано два ДТП. Около 8.30 на 13-м км автодороги Н9345 Селецк - Старинки 39-летняя минчанка за рулем "Ситроен" не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате пострадал четырехлетний ребенок. Мальчик находился в детском удерживающем устройстве на заднем правом сиденье, что помогло избежать серьезных травм. Ребенок после осмотра в больнице отпущен домой.

В тот же день около 23.50 на 67-м км автодороги М5 24-летняя жительница Жодино, управляя "Фольксвагеном Поло", наехала на лося, который пытался перейти дорогу. В результате ДТП 37-летний пассажир автомобиля с травмами госпитализирован.

В Минской области продолжается мероприятие "Внимание - дети!", направленное на предупреждение аварий с участием несовершеннолетних. В этот период транспорту необходимо двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар. Но, к сожалению, есть такие водители, которые пренебрегают данным правилом. Только за выходные дни к административной ответственности за нарушение п.166.9 ПДД привлечены 334 водителя.

"Уважаемые взрослые, ни на минуту не оставляйте без присмотра малолетних детей, даже когда они во дворе огороженного дома. Перевозя несовершеннолетних в автомобиле, обязательно пристегивайте их ремнями безопасности. Для малышей используйте специальные автокресла. Не забывайте, что детям до 14 лет по дорогам общего пользования на велосипедах двигаться запрещено без сопровождения взрослых. И, конечно же, чаще напоминайте юным участникам дорожного движения, как вести себя на дороге и в транспорте", - отметили в ГАИ.-0-