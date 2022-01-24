24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за выходные задержаны 19 нетрезвых водителей. Пресечено 72 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"На улично-дорожной сети Минской области в результате 4 дорожно-транспортных происшествий 5 человек получили травмы. Всего с материальным ущербом, где автомашины получили механические повреждения, зарегистрировано 111 фактов ДТП. Все ДТП произошли по той причине, что водители транспортных средств, не учитывая погодные и дорожные условия, выбирали не безопасную скорость движения", - рассказали в ГАИ.

Так, 22 января около 12.00 на 1 км автодороги Таборы - Птичь - Старое Село на территории Минского района 50-летняя минчанка, управляя автомобилем "Киа", двигаясь со стороны деревни Таборы в направлении автодороги М6 Минск - Гродно, допустила занос автомобиля, в результате чего выехала на полосу встречного движения, где совершила лобовое столкновение с автомобилем "Сангенг". В результате ДТП водитель и пассажир "Киа" с множественными травмами госпитализированы.

В этот же день около 12.55 на 413 км автодороги Р43 Граница Российской Федерации - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи на территории Клецкого района 27-летний бобруйчанин, управляя автомобилем "Мазда", двигаясь в направлении города Барановичи, не справился с управлением транспортным средством, допустил занос, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате ДТП 26 летний пассажир автомобиля "Мазда" получила травмы, не госпитализировалась.

Около 18.00 на автодороге Прудище - Сутоки в пределах деревни Прудище территории Смолевичского района 27-летняя минчанка, управляя автомобилем "Сеат", двигаясь по ул. Центральная в направлении автодороги Жодино - Дениски вблизи дома №35 допустила занос автомобиля, съехала на правую по ходу движения обочину, где совершила наезд на придорожное дерево. В результате ДТП пассажир автомобиля "Сеат" - 48 летняя жительница Смолевичского района с травмами госпитализирована.

"Неблагоприятные погодные условия каждый год становятся причиной аварийности на дорогах в зимний период. Поэтому во избежание ДТП и других непредвиденных ситуаций нужно в первую очередь помнить об аккуратности на дороге. Управление транспортом в условиях скользкой дороги требует большой ответственности, внимательности и сосредоточенности. Каждому водителю следует выработать спокойный стиль управления транспортным средством в зимний период", - рассказали в ГАИ.-0-