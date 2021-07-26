В Минской области за выходные задержаны 37 нетрезвых водителей

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за выходные задержано 37 водителей за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

К примеру, в Солигорском районе 24 июля около 1.30 40-летний водитель, управляя автомобилем Kia Sportage в состоянии алкогольного опьянения, на 146-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Citroen Evasion. В результате аварии 44-летняя водитель-женщина и двое пассажиров 1989 года рождения автомобиля Citroen Evasion с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Установлено, что в крови водителя Kia Sportage было 1,01 промилле алкоголя.

Всего за выходные на улично-дорожной сети Минской области зарегистрировано 5 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 8 получили травмы различной степени тяжести, один из которых несовершеннолетний. Всего оформлено 96 ДТП без пострадавших с материальным ущербом.

Пресечено 90 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Выявлено 89 пешеходов-нарушителей, из которых 26 изъяты с проезжей части в состоянии опьянения. Всего стражи дорог пресекли 1181 правонарушение со стороны участников дорожного движения.

"Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения проявлять максимум внимания на дороге и быть дисциплинированными, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий", - добавили в ГАИ.-0-