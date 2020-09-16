В минском дворе пятилетний ребенок попал под машину

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во дворе в Минске водитель легкового автомобиля наехал на пятилетнего ребенка. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД Минска Любови Трепашко, инцидент произошел 15 сентября около 14.50. 35-летний водитель на автомобиле "Хендэ" ехал по дворовой территории дома №94 проспекта Дзержинского. Мальчик внезапно выбежал из-за припаркованных машин со стороны игровой площадки в сторону подъезда. Водитель экстренно затормозил, однако наезда избежать не удалось. Пятилетний ребенок получил травму ноги и был доставлен в больницу. Отец малыша находился рядом и разгружал личное авто.-0-