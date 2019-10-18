18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе 17-летний парень застрял рукой в бетономешалке, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"17 октября в 16.44 спасателям поступило сообщение от отца пострадавшего о том, что в агрогородке Атолино Минского района необходима помощь парню, застрявшему рукой в бетономешалке, - рассказали в ведомстве. - По предварительным данным, молодой человек проводил строительные работы на частном подворье и по собственной неосторожности оступился и попал рукой в работавшую бетономешалку".

Спасатели при помощи специального инструмента извлекли руку парня из машины. После осмотра бригадой медиков пострадавший был госпитализирован.-0-