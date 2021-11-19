19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе автомобиль сбил пешехода, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 18 ноября около 17.00 на улице Авиационной в деревне Копище Минского района. Водитель 1993 года рождения на автомобиле "Хендай Тибурон" двигался в направлении улицы Леонардо да Винчи и сбил пешехода 1984 года рождения, которая переходила проезжую часть по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина получила телесные повреждения и доставлена в больницу.-0-