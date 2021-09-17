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17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе из-за аварии без воды было 269 домов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"16 сентября спасателям в 23.31 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 108 мм в поселке Юбилейном Минского района по ул. Коммунальной, 7. Без водоснабжения оставались 23 многоквартирных и 246 частных жилых домов. Организовывался подвоз воды", - рассказали в пресс-службе.
Сегодня в 3.28 водоснабжение потребителей восстановлено. -0-