21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе лось спровоцировал ДТП, три человека погибли. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"20 сентября около 21.00 на автодороге Р23 39-летний водитель "Пежо" совершил наезд на лося. После происшествия он выехал на встречку, где столкнулся с "Киа Спортейдж" под управлением 46-летнего водителя", - рассказали в МВД.

В результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка "Пежо". С травмами госпитализирован 14-летний пассажир "Пежо". Водитель автомобиля "Киа Спортейдж" ремнем безопасности был не пристегнут.

Как добавили в ГАИ, чаще всего аварии с участием копытных происходят в конце августа и до середины октября. У оленей и лосей начинается период гона (размножения), когда активизируется их перемещение из одной части популяции в другую. Самый опасный период суток для ДТП с участием копытных - вечерние и утренние сумерки. В это время снижается острота зрения и внимательность водителей, а животные повышают активность - утром они перемещаются ближе к пище, а вечером возвращаются на ночевку в глубину леса.

Водитель, передвигаясь вдоль леса, всегда должен быть на чеку, а въехав в зону действия предупреждающего дорожного знака "Дикие животные" - следить за безопасной скоростью движения. Увидев вблизи дороги или на проезжей части животное, необходимо максимально снизить скорость, вплоть до остановки, и включить аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения.

⠀

В случае гибели зверя водитель обязан сообщить в ГАИ, а сотрудники ОВД уведомят необходимые службы. Дальнейшие действия как при обычном ДТП: включить аварийку, выставить знак аварийной остановки. Оставлять место ДТП запрещено. За это предусмотрена административная ответственность. В случае вины водителя он заплатит компенсацию государству за ущерб природе. Дикие животные - государственная собственность, и если забрать тушу с собой, правоохранители расценят такие действия как браконьерство.-0-