В Минском районе на предприятии по переработке отходов произошел пожар

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел на предприятии по переработке отходов в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о том, что произошел пожар на территории предприятия по вывозу, переработке и утилизации отходов, поступило спасателям 17 сентября в 7.01. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что загорание произошло на площади 30 кв.м.

Пожар локализован и ликвидирован. Пострадавших нет. В результате уничтожены древесные отходы, поврежден универсальный мобильный измельчитель древесины.

Причина происшествия устанавливается.-0-

Фото МЧС