В Минском районе расследуют убийство мужчины в электричке

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе устанавливают обстоятельства убийства мужчины в вагоне электрички, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По имеющимся данным, 60-летний минчанин вечером 11 июня ехал в электропоезде Минск - Барановичи. Когда в вагон вошел 48-летний житель города Столбцы, между ранее незнакомыми мужчинами возник малозначительный конфликт, житель столицы достал нож и ударил им в шею потерпевшего. Последний сумел дойти до соседнего вагона, где скончался.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Подозреваемый задержан. При личном обыске у него изъят нож. Установлено, что мужчина нигде не работает, ранее был судим за хулиганство.

Минский районный отдел СК возбудил уголовное дело по п.13 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Назначены экспертные исследования, допрашиваются свидетели.-0-