В Минском районе рейсовый автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе рейсовый автобус съехал в кювет, в результате чего пострадали три человека, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
"В Минском районе перед деревней Аронова Слобода рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту №215 ДС "Карастояновой" - Бровки, через встречную полосу съехал в левый по ходу движения кювет и остановился, - рассказал Сергей Чеботарев. - В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили трое пассажиров автобуса. Их доставили в больницу".
По словам водителя, у него заклинило руль. По факту ДТП проводится проверка. Во время аварии в автобусе находились около 10 пассажиров.-0-
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