27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе с начала года в ДТП пострадали более 80 человек, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"Травматизм представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни взрослых и детей. Из всех видов травматизма наибольшую опасность для здоровья и жизни людей представляет дорожно-транспортный. Травмы, полученные в результате ДТП, нередко сопровождаются увечьями и гибелью людей. Эти травмы и увечья характеризуются наибольшей тяжестью, высокой летальностью, длительным лечением в стационарах, большими материальными затратами", - рассказали в УВД.

Значительное количество дорожно-транспортных травм взрослые и дети получают в дорожных авариях. При их совершении можно выделить 4 фактора: водитель, автомобиль, пешеход, дорога. В каждом происшествии действуют не менее двух из них. Самый главный фактор - человек: роль водителя и пешехода первостепенна.

В январе - сентябре 2021 года на территории Минского района количество дорожно-транспортных происшествий в сравнении с аналогичным периодом 2020 года уменьшилось на 25,9%. Зарегистрировано уменьшение числа травмированных граждан в ДТП на 28,5%. Количество погибших людей в авариях увеличилось на 4,7%. С участием несовершеннолетних в регионе произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 детей (7 пешеходов, 4 велосипедиста, 3 пассажира). За аналогичный период 2020 года с участием детей зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 18 детей, погиб 1 ребенок (10 пассажиров, 6 пешеходов, 1 водитель, 1 велосипедист, погиб 1 пешеход).

Причин ДТП по вине водителей несколько: превышение скорости, нарушение правил проезда пешеходных переходов, нарушение правил маневрирования (обгон). Сопутствующими факторами в ряде случаев являлось неудовлетворительное состояние дорог. Немаловажной причиной дорожного травматизма является пассажир или водитель, находящийся в транспортном средстве с непристегнутым ремнем, или малолетний ребенок без детского удерживающегося устройства, а также сам пешеход - из-за его невнимательности и недисциплинированности. Внезапное появление перед движущимся транспортом в таких случаях приводит к трагическим последствиям. Водитель при всем желании не успевает, не в состоянии остановить машину.

За 9 месяцев на территории Минского района зарегистрировано 25 аварий с участием пешеходов, в которых 5 человек погибли и 22 травмированы. Практически все эти аварии закончились трагически для виновников. В основном происшествия со смертельным исходом случались в темное время суток. На одежде пеших участников дорожного движения не было светоотражающих элементов.

Госавтоинспекция провела следственный эксперимент, который установил, что в темноте из салона автомобиля человек в темной одежде при ближнем свете фар различим лишь на расстоянии 25-30 м. При скорости 60 км/ч за одну секунду автомобиль проезжает около 17 м. За это время водитель только успеет сообразить, что или кто перед ним. Затормозить или удачно сманеврировать не всегда возможно, из-за особенностей дороги, погодных условий, интенсивности движения.

"Правила дорожного движения обязывают пешехода при движении по краю проезжей части в темное время суток обозначить себя светоотражающими элементами. При этом движение должно осуществляться навстречу движущемуся транспорту. Не стоит оставлять и без внимания велосипедистов. Им необходимо оборудовать свой транспорт фарами (фонарями), излучающими спереди белый свет, сзади красный", - добавили в ГАИ.-0-