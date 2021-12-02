В Минском районе столкнулось четыре автомобиля, пять человек госпитализированы

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе водитель "Опеля" совершил лобовое столкновение с грузовиком ГАЗ, пять человек доставлены в больницу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 7.55 на 30-м км автомобильной дороги Р28 Минск - Молодечно - Нарочь (территория Минского района).

По предварительной информации, водитель автомобиля "Опель" ехал в направлении Минска. В какой-то момент машину занесло, она выехала на полосу встречного движения и столкнулась в лоб с грузовым автомобилем ГАЗ. "После этого водители двух автомобилей "Фольксваген" совершили попутное столкновение с вышеуказанными авто", - отметили в УВД.

В результате ДТП в больницу доставлены пять человек - три пассажира и водитель "Опеля", а также водитель "Фольксвагена".

Сотрудники ГАИ установили, что на автомобиле "Опель" установлены всесезонные изношенные шины разного рисунка протектора.

ГАИ обращает внимание водителей транспортных средств: чтобы избежать ДТП в зимний период, на автомобилях должны быть установлены зимние шины с высотой протектора не менее 4 мм.-0-