28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе в реке утонула женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"27 июня в 10.00 спасателям поступило сообщение об утонувшей женщине в реке Волма в поселке Городище Минского района. Работниками МЧС обнаружена и извлечена из воды утонувшая гражданка 1976 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

Выяснилось, что она приехала с друзьями отдохнуть у водоема. Во время купания женщина нырнула и пропала. На берегу остались ее личные вещи. После длительных поисков ее тело было обнаружено на расстоянии 25 м от берега.

В этот же день еще один несчастный случай произошел на озере Красное в агрогородке Люсино Ганцевичского района. Утонувшей оказалась женщина 1984 года рождения. Ее обнаружили работники МЧС на глубине более 4 м и на расстоянии 20 м от берега.

"В числе утонувших и 11-летний мальчик. Предположительно, обстоятельства того дня развивались следующим образом. Семья из четырех человек - 2 взрослых и 2 детей - пришла на водоем в агрогородке Гожа Гродненского района для отдыха. Мальчишка решил искупаться и в какой-то момент начал тонуть. Его сестра, учащаяся 8-го класса, стала звать на помощь родителей, которые рыбачили в 40 м от места происшествия, однако ребенок скрылся под водой и на поверхности больше не появился", - добавили в пресс-службе.

Спасатели напоминают: купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где в случае несчастного случая вы можете получить специализированную помощь спасателя. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не пользуйтесь надувными матрацами, камерами. Не заплывайте за буйки и другие ограждения, установленные в местах для купания. Не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других. Не подавайте ложных сигналов бедствия. Не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра.-0-