В Минском районе задержали двоих закладчиков наркотиков

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе задержаны двое закладчиков наркотиков, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Сотрудники наркоконтроля УВД задержали 21-летних закладчиков из Витебска. Молодые люди приехали забрать оптовую партию вещества в Минском районе, чтобы потом разделить его на разовые дозы и распространить на территории Витебской области. Оба неработающие.

Забрать наркотик приехали на маршрутном такси, таким же способом собирались возвращаться обратно. Но после того как вытащили наркотик из тайника, были задержаны прямо на остановке общественного транспорта. У одного из молодых людей был обнаружен и изъят сверток с почти ста граммами альфа-PVP.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотиков с целью сбыта), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. В ходе обыска по месту жительства одного из них, где молодые люди фасовали наркотик, обнаружены весы, пакетики и другие приспособления для фасовки и упаковки веществ.-0-