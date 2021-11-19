19 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе задержали группу наркокурьеров. Среди них - школьник и лицеист, проработавшие в этой криминальной сфере три В Минском районе задержали группу наркокурьеровдня. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Утром 17 ноября столичный наркоконтроль задержал 21-летнего жителя Слонима, который успел разложить по тайникам около 150 г мефедрона. Днем были задержаны двое минчан 22 и 25 лет (у каждого - по 50 г того же психотропа), а вечером - подельники из Боровлян: 15-летний школьник и 17-летний лицеист. Юноши успели сделать несколько закладок с мефедроном общим весом 50 г.

Все фигуранты являются звеньями одной преступной цепи. Их задержали в Минском районе недалеко от тайников.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за незаконный сбыт наркотиков.-0-