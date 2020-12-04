В Минском районе завершено расследование дела о повреждении автомобиля сотрудника милиции

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе завершено расследование по факту повреждения автомобиля сотрудника милиции, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Инцидент произошел ночью 29 сентября на стоянке в деревне Боровая Минского района. Из хулиганских побуждений пятеро мужчин в возрасте от 28 до 39 лет гвоздями, ножом, при помощи аэрозольных баллонов с краской и монтажной пены повредили лакокрасочное покрытие и элементы кузова автомобиля Renault и пробили колеса. Машина принадлежала сотруднику милиции. В результате потерпевшему причинен ущерб на более Br5,5 тыс.

В ходе расследования установлены и иные факты противоправной деятельности обвиняемых. Так, дома у 39-летнего жителя Минского района изъята марихуана, там же обнаружена конопля в горшке и специальное оборудование для ее выращивания - лампы и вентиляторы. У 31-летнего минчанина по месту жительства изъята стеклянная бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью на основе бензина внутри и с запалом. Кроме того, выяснилось, что 28-летний житель Минского района сбыл 30-летнему минчанину телескопическую металлическую дубинку. Согласно заключению эксперта, это холодное оружие ударно-раздробляющего действия.

Накануне совершения преступления мужчины активно искали автомобили, принадлежащие сотрудникам милиции, в различных Telegram-каналах. Кроме того, этот же мессенджер они использовали для связи и координации действий и обсуждали, как противодействовать сотрудникам милиции и договаривались о личных встречах.

Следователи допросили обвиняемых, потерпевшего и свидетелей, провели очные ставки, осмотрели изъятую технику. К материалам уголовного дела приобщены заключения более 50 экспертных исследований и видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства повреждения автомобиля. Ее обнаружили в мобильном телефоне одного из мужчин.

Действия всех обвиняемых квалифицированы следствием по ч.2 ст.339 (злостное хулиганство, совершенное группой лиц) УК. Кроме того, следователи предъявили обвинения 39-летнему мужчине по ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта приобретение, хранение и перевозка наркотических средств и психотропных веществ) и по ч.2 ст.329 (незаконные посев и выращивание растений, содержащих психотропные вещества, в целях иного получения наркотических средств) УК, 31-летнему мужчине - по ч.1 ст. 295-3 (незаконные изготовление и хранение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) УК, а 28-летнему - по ч.2 ст.296 (незаконный сбыт холодного оружия) УК.

Ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-