6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Миорском районе украли ядохимикаты на Br11,5 тыс. Сыщики нашли подозреваемых и часть похищенного, сообщили БЕЛТА в МВД.

О происшествии в милицию сообщил директор одного из хозяйств. С его слов, в ночь с 31 марта на 1 апреля со склада пропало 70 л ядохимикатов. Сторожа на участке не было, а среди работников очевидцев не нашлось. "Было установлено, что амбар не взламывали - проникли внутрь через щель между дверями и землей. Таким же способом вынесли канистры с химией. Единственной зацепкой на месте происшествия оказался след обуви. Оперативники проверили население ближайших деревень, в том числе ранее судимых лиц. Стало известно, что к хищению могли быть причастны двое жителей Верхнедвинского района 30 и 23 лет", - рассказали в Миорском РОВД.

Во время осмотра частного дома, где проживала семья младшего из подозреваемых, оперативники обнаружили обувь, след подошвы которой совпадал с отпечатком на месте происшествия. Однако самого парня, как и похищенного, дома не оказалось. Задержать обоих сельчан сыщикам удалось ночью на подъезде к их деревне. Позже выяснилось, что старший из них со своей семьей снимает дом. Там и была обнаружена часть ядохимикатов - около 20 л продукции подозреваемые успели сбыть.

Сейчас молодые люди находятся в изоляторе временного содержания. Их действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело по факту хищения в крупном размере. Продолжается оперативно-следственная работа для установления всех обстоятельств происшествия и проверки фигурантов на причастность к иным преступлениям. Известно, что один из них привлекался к уголовной ответственности за кражу.-0