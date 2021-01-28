28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве из общежития при пожаре эвакуировали 29 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"27 января в 12.26 спасателям поступило сообщение о задымлении в общежитии на улице Гришина в Могилеве. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, наблюдалось задымление в коридоре на втором этаже здания. Со слов соседей, горение происходило в одной из комнат, в которой никого не было.

"На втором этаже в правом крыле коридора звеном газодымозащитной службы обнаружена и выведена на свежий воздух пенсионерка 1936 года рождения, которая из-за плотного задымления самостоятельно покинуть здание не смогла. Она не пострадала, в госпитализации не нуждалась. Работниками МЧС совместно с администрацией общежития были эвакуированы 29 человек (в том числе 9 детей в возрасте от 2 до 14 лет)", - рассказали в пресс-службе.

Пожар ликвидирован спасателями. В результате огнем в комнате уничтожен шкаф и имущество внутри, закопчены стены и потолок.

Причина происшествия устанавливается. Предполагаемая версия - нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электрической розетки).-0-

Фото МЧС