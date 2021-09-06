В Могилеве из общежития при пожаре эвакуировали 300 человек

6 сентября, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. В Могилеве в результате задымления общежития эвакуировали 300 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о сработавшей сигнализации и задымлении на предпоследнем этаже 11-этажного общежития по ул.Комсомольской поступило 5 сентября в 20.57. По прибытии спасателей к месту вызова из окна комнаты на 10 этаже шел дым, администрацией общежития проводилась эвакуация жильцов.

Здание общежития оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой звукового и речевого оповещения о пожаре, а также системой передачи извещения о ЧС "Молния". Сигнализация сработала, сообщение о пожаре поступило в сектор мониторинга системы "Молния" ЦОУ Могилевского областного УМЧС.

В результате пожара в комнате повреждена кровать, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет. До прибытия подразделений МЧС из здания общежития по лестничным маршам эвакуировались 300 человек, в том числе 80 несовершеннолетних.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-