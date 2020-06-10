10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве кражу из автомобиля раскрыли по отпечатку пальца, который на месте преступления выявил эксперт-криминалист. Об этом БЕЛТА сообщила главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.

Житель Могилева 2000 года рождения оставил свой ГАЗ-2401 на стоянке в одном из спальных районов областного центра. Машина находилась там неделю, а утром 6 июня, обнаружив свое авто вскрытым, владелец обратился в Ленинский РОВД. Злоумышленник вырвал провода зажигания, однако машина была без аккумулятора, поэтому уехать на ней не удалось. Тогда он прихватил с собой автомагнитолу и стартер.

Фото Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. С участием специалиста Могилевского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз проведен осмотр автомобиля и прилегающей территории. Замки в машине взломаны не были, но было опущено стекло задней левой двери. Специалист выявил на внутренней стороне отжатого стекла следы рук.

В результате проверки обнаруженных отпечатков по базе АДИС управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области установлено, что один из них принадлежит могилевчанину 2001 года рождения. Данная информация была направлена в правоохранительные органы. Оперативники в тот же день задержали молодого человека.

Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ст.205 (кража) УК.-0-