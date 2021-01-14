В Могилеве на переходе грузовик сбил женщину и въехал в остановку

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14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве на переходе МАЗ сбил женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
"Водитель МАЗа, подъезжая к пешеходному переходу на ул.Челюскинцев, проигнорировал остановившийся в соседней полосе для пропуска пешеходов на переходе микроавтобус и несвоевременно принял меры к снижению скорости. В результате совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть дороги. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Ее личность устанавливается", - рассказали в МВД.
Затем грузовик выехал на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта, где, по счастливой случайности, в момент ДТП никого не оказалось.-0-