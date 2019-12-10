В Могилеве пьяная ссора закончилась ударом ножницами

10 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве следователи устанавливают обстоятельства причинения тяжких телесных повреждений во время ссоры двух мужчин, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"По предварительным данным, ночью 8 декабря после совместного распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт, во время которого 22-летний молодой человек ударил ножницами в шею 27-летнего мужчину. До приезда медиков потерпевшему была оказана первая помощь", - рассказали в СК.

В настоящее время мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления. Допрошены свидетели и подозреваемый.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса.-0-