В Могилеве продолжается слушание по делу экс-руководителя областной дирекции Белгазпромбанка

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде Октябрьского района Могилева продолжается слушание по делу экс-руководителя Могилевской областной дирекции ОАО "Белгазпромбанк", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт издательского дома "Беларусь сегодня".

Сергея Кармызова обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекших причинение ущерба в крупном размере. Кармызов, работавший директором областной дирекции Белгазпромбанка, организовал получение подложного кредита на сумму Br75 тыс., уговорив землячку Светлану Цедик оформить кредит на свое имя, а деньги передать бизнесмену и директору ОДО "Арсенал" Владимиру Новикову. В качестве поручителя выступила супруга Новикова - Елена, предоставившая под залог свой автомобиль Toyota Land Cruiser 2016 года выпуска стоимостью более Br100 тыс. Впоследствии Цедик, не сомневавшаяся, что Новиковы будут исправно делать взносы, под давлением Кармызова выступила еще и поручителем по другому кредиту, оформленному на ОДО "Арсенал".

Как следует из документов, процитированных гособвинителем в суде, Цедик все слова Кармызова воспринимала как угрозу, дескать, если она не возьмет кредит, то впоследствии (когда ей это понадобится) не сможет получить его на свои нужды ни в одном банке страны. За кредит, оформленный на ее имя, но фактическим получателем которого стал Новиков, Цедик пришлось платить самой, когда в феврале 2019 бизнесмена привлекли к уголовной ответственности по статье "Мошенничество" и осудили на 7 лет лишения свободы. Залоговая машина его супруги, как выяснилось, была продана задолго до этого - спустя 2 месяца после того, как Светлана передала Новиковым Br75 тыс.

На прошлом заседании суда Светлана Цедик, в общей сложности отдавшая по чужому кредиту из личных сбережений более Br8 тыс., рассказывала, что после задержания Новикова его жена и Сергей Кармызов предложили ей возглавить ОДО "Арсенал", мотивируя это тем, что предприятие должно работать, чтобы была возможность погашать ее кредит, а также остальные, коих у компании оказалось немало. Она согласилась, поскольку верила, что экс-директор Могилевской областной дирекции Белгазпромбанка, делая такие предложения, выступает в защиту ее интересов и интересов банка.

Показания Кармызова, полностью признавшего свою вину и заверившего, что в ходе следствия никакого - ни психологического, ни физического - давления со стороны правоохранительных органов на него не оказывалось, сегодня были заслушаны в зале суда.

Экс-директор Могилевской областной дирекции Белгазпромбанка признался, что чувствует вину перед Светланой Цедик, которую "втянул в неприятности".

"У бизнесмена Новикова была много лет хорошая кредитная история, на его счета поступали немалые суммы, и он исправно платил по кредитам, которые брал в нашем банке. Он заверил, что и этот кредит, оформленный на Цедик, погасит досрочно - вернет деньги не через 5 лет, а в течение 2-3. Когда ему понадобился дополнительный кредит - уже на фирму - я был уверен, что эти средства тоже идут на развитие бизнеса и проблем с выплатами не случится. Когда они возникли по первому кредиту, я давал Светлане деньги на погашение долга. Часть ей пришлось заплатить самой, и я сожалею, что вогнал ее в долги и на ее имущество был наложен арест. О том, что Новиковы собираются продать залоговый дорогостоящий автомобиль, мне было неизвестно", - сообщил Сергей Кармызов.

Следующее судебное заседание назначено на 11 февраля.-0-