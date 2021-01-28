В Могилеве продолжается суд над директором филиала Белгазпромбанка

28 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В суде Октябрьского района Могилева продолжается слушание по делу бывшего директора Могилевской областной дирекции ОАО "Белгазпромбанк" Сергея Кармызова. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекших причинение ущерба в крупном размере. На руководящей должности он организовал получение кредита на сумму Br75 тыс. женщине, Светлане Цедик, однако деньги предназначались для знакомого Сергея Кармызова. Сегодня в суде были заслушаны показания свидетеля и потерпевшей Светланы Цедик, передает корреспондент БЕЛТА.

Исходя из материалов дела, Сергей Кармызов, еще в должности заместителя директора Могилевской областной дирекции ОАО "Белгазпромбанк", уговорил свою знакомую Светлану Цедик взять на свое имя кредит для бизнесмена и директора ОДО "Арсенал" Владимира Новикова. Деньги нужны были для обеспечения стабильной работы предприятия. За успешно оформленную сделку Сергей Кармызов должен был получить от своего знакомого 10% от суммы полученного кредита.

"Сергея Кармызова я знаю давно, с 2005 года - какое-то время вместе работали. С Владимиром Новиковым знакома с 2012 года. Тогда Кармызов попросил меня помочь его знакомому привести в порядок документы компании перед плановой налоговой проверкой, - рассказала Светлана Цедик. - После мы еще несколько раз общались по рабочим моментам. В 2016 году Сергей Кармызов попросил меня взять кредит для Владимира Новикова на свое имя - я согласилась. Потому что у меня не возникало вопросов в платежеспособности Новикова: у них хорошие машины, дом построили. Когда я работала с документами "Арсенала", то видела, какие суммы проходят в компании. Тем более жена Новикова Елена под залог отдала свою машину, стоимость которой превышала сумму кредита. Владимир Новиков обещал добросовестно выполнять свои обязанности по погашению кредита, а Кармызов подтвердил, что все будет в порядке".

Светлана Цедик собрала необходимые документы и подала их в банк. Фактически получателем кредита выступала не она, а Владимир Новиков, предприятие которого имело непогашенные кредиты. Кроме этого, на кредитном договоре могилевчанки стоит подпись руководителя отделения Белгазпромбанка. Однако во время расследования было установлено, что в день выдачи кредита Сергей Кармызов возвращался с отдыха и находился в Минске. Он позвонил сотруднице банка и попросил передать необходимые документы в кассу, чтобы женщина могла получить деньги.

Полученные в банке деньги Светлана Цедик передала Владимиру и Елене Новиковым, никакого вознаграждения за это она не получила.

В 2018 году Сергей Кармызов попросил женщину стать поручителем еще одного кредита для ОДО "Арсенал". По словам могилевчанки, руководитель банка подчеркнул, что если она откажется от этого, в будущем у нее будут проблемы при получении кредитов. А кроме этого, если фирма не получит деньги, Новиков не сможет передавать ей необходимые суммы. Женщина под давлением согласилась.

По словам Светланы Цедик, до февраля 2019 года Владимир Новиков сдерживал свое обещание и передавал ей денежные средства на погашение кредита, взятого на имя женщины. "Я хотела быть уверенной в том, что выплаты идут, потому сама оплачивала кредит, - отметила могилевчанка. - Позже Новикова привлекли к уголовной ответственности за мошенничество. Деньги он мне больше не передавал, его жена сказала, чтобы я сама с этим разбиралась. Некоторое время я делала выплаты из личных денег, а потом пошла к Кармызову. Он передал мне Br4 тыс. - все эти деньги я тоже направила на погашение кредита. После этого никаких выплат не производила. Банк подал в суд и на мое имущество наложили арест. Как оказалось, использовать машину Елены Новиковой для погашения кредита невозможно. Она была продана через два месяца после получения кредита".

После того как Владимира Новикова задержали, Сергей Кармызов и Елена Новикова предложили Светлане Цедик стать директором ОДО "Арсенал". "Говорилось, что предприятие должно работать, чтобы была возможность погашать другие кредиты, которые есть у компании. Пока я возглавляла это предприятие, на счет фирмы поступили деньги за объект в России. Эти деньги были направлены на погашение другого кредита компании, - отметила могилевчанка. - Я была уверена, что Сергей Камрызов, делая такие предложения, выступает в защиту моих интересов и интересов банка".

Сумма ущерба, который Сергей Кармызов причинил Светлане Цедик, составила свыше Br8 тыс. Такую сумму женщина выплатила из собственных сбережений, когда пошли просрочки по кредиту. Эти деньги ей никто не вернул. Кроме того, в отношении могилевчанки было возбуждено исполнительное производство, у нее теперь испорчена кредитная история.

На судебном заседании был объявлен перерыв до 4 февраля.-0-