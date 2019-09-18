В Могилеве следователи ищут очевидцев ДТП с погибшим пешеходом

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве следователи устанавливают свидетелей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 59-летний мужчина. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета.

По данным следствия, 16 сентября около 5.50 водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь по улице Королева, вблизи остановки общественного транспорта "Завод электродвигатель" сбил мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.

С целью установления обстоятельств аварии следователи обращаются с просьбой к гражданам, располагающим интересующими сведениями, а также записями с видеорегистратора, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Могилевской области 8 (0222) 23-05-00 или 8 (0222) 29-81-84.-0-