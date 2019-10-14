В Могилеве участковый спас от суицида девушку

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 13 октября участковый инспектор милиции Аркадий Высоцкий спас от суицида девушку. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Около 15.00 в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева поступило сообщение, что в общежитии на отливе окна на четвертом этаже стоит девушка. На место выбыли участковый инспектор Аркадий Высоцкий и старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Максим Мякшин.
К моменту приезда милиционеров в общежитии уже находились спасатели и медики. "Аркадий Высоцкий вошел в комнату и начал уговаривать девушку вернуться в помещение. Она на уговоры не поддавалась. Участковый медленно приближался к окну во время разговора, предлагал помощь. Когда девушка на мгновение отвлеклась, офицер, рискуя жизнью, встал в проем окна, обхватил ее рукой и втащил обратно в комнату. В этом ему помог напарник Максим Мякшин", - рассказала Ольга Чемоданова.
В настоящее время могилевчанка находится под наблюдением врачей. Ленинский РОВД проводит проверку, устанавливаются причины поступка.-0-