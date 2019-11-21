В Могилеве в автоцистерне обнаружили человека без сознания

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели в Могилеве извлекли человека из автоцистерны с неизвестным веществом, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС

Инцидент произошел 20 ноября. "В 22.59 поступило сообщение о нахождении человека в автоцистерне с неизвестным веществом на территории предприятия по ул.Калужской. Спасатели извлекли из емкости 39-летнего работника этого предприятия", - рассказали в управлении.

Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, он был без сознания.-0-