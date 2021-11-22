В Могилеве внедорожник врезался в световую опору, водитель погиб

23 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве водитель не справился с управлением, вылетел за пределы дороги и столкнулся со световой опорой и деревом. Мужчина погиб. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.
"Предварительно установлено, что утром 22 ноября 53-летний водитель, двигаясь на автомобиле Great Wall по пр.Мира, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору и придорожное дерево. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия", - рассказала Татьяна Старосотникова.
Следователи вместе с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводят осмотр места происшествия, фиксируется следовая картина. Планируется назначение экспертных исследований.
Следственное управление УСК по Могилевской области проводит проверку по этому факту.-0-