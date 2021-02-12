В Могилеве за призывы к насилию задержали футбольных фанатов

12 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве за призывы к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел задержаны двое футбольных фанатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Оперативники могилевского управления ГУБОПиК МВД по подозрению в угрозе применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел задержали двоих жителей областного центра 20 и 32 лет. "В конце января молодые люди разместили в Instagram видео, где призывали избивать сотрудников ОМОН и других правоохранителей. В этом же ролике было показано их участие в несанкционированных массовых мероприятиях с протестной атрибутикой", - говорится в сообщении.

Свой поступок фигуранты объяснили алкогольным опьянением и влиянием на них информации из деструктивных групп в соцсетях. Известно, что парни представляют фанатское движение ФК "Днепр".

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело по фактам угрозы применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.-0-