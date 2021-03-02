В Могилеве задержали 18-летнего пьяного бесправника

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве после звонка на линию 102 задержан пьяный бесправник. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"Ночью 28 февраля на линию 102 поступило сообщение о том, что на улицу Первомайскую с переулка Пожарного в направлении ЦУМа на большой скорости двигаются белые "Жигули", за рулем которых пьяный водитель. Информация о нарушении была принята ближайшими нарядами, - рассказали в ГАИ. - Автомобиль "Жигули" действительно ехал на большой скорости, нарушая правила. Заметив машину ГАИ с проблесковыми маячками, водитель только добавил газу - останавливаться он явно не собирался. В надежде уйти от преследования, водитель повернул в дворовую территорию. Петляя во дворе, он был остановлен нарядом ГАИ".

После остановки авто стало очевидно, что водитель нетрезв. Освидетельствование показало 1,8 промилле алкоголя. В ходе разбирательства выяснилось, что беглецу всего 18 лет, он не имеет прав, ранее их не получал. И это не первая его поездка подшофе. В конце прошлого года он уже привлекался к ответственности за пьяную езду.

"Итогом ночного приключения стали 9 административных материалов на весьма внушительную сумму штрафа. Кроме того, за повторную поездку в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена уголовная ответственность с конфискацией транспортного средства. Автомобиль поставлен на штрафстоянку", - отметили в ГАИ.-0-