В Могилевской области два пенсионера получили ожоги при попытке потушить пожары

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В двух районах Могилевской области 24 марта пенсионеры получили ожоги при попытке самостоятельно потушить пожар, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Первый случай произошел днем 24 марта в деревне Головчицы Чериковского района. На участке горела сухая растительность. При самостоятельном тушении пожара 80-летний местный житель получил ожог 2-3 степени (2% тела). Пенсионер госпитализирован.

В тот же день еще один пенсионер получил ожог 1-й степени (3% тела) при попытке самостоятельного тушения пожара в частном доме в деревне Таймоново Быховского района. От госпитализации 87-летний пенсионер отказался. В результате пожара в доме и хозяйственных строениях уничтожены кровли, повреждены перекрытия и стены. Причиной возгорания могло стать сжигание сухой растительности. Виновные лица устанавливаются.-0-