В Могилевской области на лесозаготовках погиб мужчина, еще один пострадал

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два несчастных случая произошли во время лесозаготовительных работ в Могилевской области, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
По данным следствия, 16 сентября в лесном массиве Волковичского лесничества в Могилевском районе при раскряжевке деревьев на 59-летнего мужчину упало сухое дерево. В итоге от полученных травм он скончался на месте происшествия. Установлено, что дерево спилов не имело и, предположительно, упало от сильного ветра.
В этот же день на территории Колбчанского лесничества в Кличевском районе во время аналогичных работ на 32-летнего мужчину упал сук березы. Предполагается, что тоже от порыва ветра. Мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Могилевский МРОСК и Кличевский РОСК проводят проверки. Следователи с участием экспертов осмотрели места происшествий, опрашиваются очевидцы, изъята необходимая документация, назначены экспертизы.-0-