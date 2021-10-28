В Могилевской области при пожарах погибли 3 человека

28 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области за прошедшие сутки при пожарах погибли 3 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"За сутки региональные подразделения МЧС совершили 12 выездов, в том числе 5 на тушение пожаров и 7 на оказание технической помощи, - отметили в областном управлении МЧС. - Пожары произошли в Бобруйском, Горецком, Осиповичском и Чериковском районах. В огне погибли 3 человека. Работниками ведомства спасены 3 жилых дома и 2 хозяйственных строения".

Сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Ковали Бобруйского района поступило 27 октября в 16.01. Возгорание произошло по ул.Советской. На пожаре обнаружен погибший хозяин, пенсионер 1939 года рождения.

Еще один пожар произошел в этот же день в жилом доме в д.Гродзянка Осиповичского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1966 года рождения, нигде не работавший. Предполагаемая причина - неосторожное обращение с огнем.

Сообщение о пожаре в жилом доме в д. Рогалино Чериковского района поступило 28 октября в 2.16. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1958 года рождения. Причины возгорания устанавливаются.-0-